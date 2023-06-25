دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي .. اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونور قبره

دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي، من المواقف الصعبة في حياة الإنسان التي تمر عليه فقدان الأب لأنه السند الأول لأولاده وبه يشتد عضدهم وبرحيل يحزن القلب، وكلما تذكره الابن يشعر بالحاجة إليه ولا شيء من الابن يصل لقبره سوى كلمات دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي، ويوم عرفة يجتمع الحجاج على جبل عرفات يرفعون أيديهم إلى السماء داعيين الله عز وجل أن يغفر لهم حتى يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم أما آبائنا المتوفين في قبورهم لا يحتاجون سوى دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي.



ونقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي اللهم ارحم أبي الغالي واسكنه جنة الفردوس الأعلى.

اللهم إن أبي في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام و الإحسان وأنت أهل الجود والكرم.



- اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين.

-اللهم عبدك فلان عظّم أجره ونوره، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وأفسح له في قبره، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فإنك أنت العزيز الغفور.

- اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير اللهم اجعل مرضه كفارة لجميع ذنوبه و اجعل آخر عذابه عذاب الدنيا.



- اللهم ثبته بالقول الثابت وارفع درجته واغفر خطيئته وثقل موازينه .

- اللهم حاسبه حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم و من الأم بولدها

-ومن كلمات دعاء يوم عرفة للمتوفي أبي اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا. اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.



-اللهم ارحمني برحمتك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.



-اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

-اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم

-اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق.



-اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت.



-اللهم بدله دارا خيرا من داره، اللهم اجعل مثواه الفردوس الأعلى اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس.



-اللـهـم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، اللهم ثبته عند السؤال اللـهـم إنه بحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمه و اغفر له و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين.



اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.



دعاء للميت في وقفة عرفة

في وقفة عرفة التي أهم مناسك الحج يدعوا المسلم بما يشاء ولو كان المسلم حاجا على عرفات عليه أن يتذكر دعاء للميت في وقفة عرفة، فهو في أطهر بقاع الأرض وفي أفضل أيام الله ، ولاينسى حاج بيت الله الحرام من الدعاء للميت في وقفة عرفة فهي فرصة أن ندعوا في هذا اليوم للأحياء والأموات، ويبحث الكثيرون على جوجل عن دعاء للميت في وقفة عرفة، وهذا أمر حسن وطيب، ولذا قدمنا دعاء للميت في وقفة عرفة في السطور التالية.

ونقول في دعاء للميت في وقفة عرفة اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم .



- اللهم اّمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه أّمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك، وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية.



- اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.



-اللهم اسكب على زوجي السكينة والرحمة والمغفرة اللهم اجعله من عبادك السعداء اللهم ارحم زوجي فهو أغلى ما فقدت، ربي إني اشتقت لمبسمه فاجعله يا رب مبتسم في فردوسك الأعلى اللهم اجعل الجنة داره ومقره.



-ويستحب أن نقول في دعاء للميت في وقفة عرفة اللهم لا تجعل لزوجي قبره حفرة من حفر النار، الله ارزق أهله وأحبابه الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



-اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبرها واسقها بفيض من جنتك، وهب لها سعة لا ترى لها نهاية، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين.



- اللهم ارحم ذلك الجسد النائم الطاهر، اللهم اسكب على جدتي السكينة والرحمة والمغفرة اللهم اجعله من عبادك السعداء اللهم ارحم جدتي اللهم اجعل الجنة دارها ومقرها.



- اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلاً له، ربي انه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي، اللهم إن زوجي في أحد القبور ولم يقوى قلبي على نسيانه، اللهم إنك أرحم مني عليه فادخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين.



اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض.



اللهمّ أجره عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.



دعاء للميت في عرفات

دعاء للميت في عرفات ، من السنة في يوم عرفات الدعاء بعد زوال الشمس، ويدعوا الحاج بعد صلاتي الظهر والعصر بعد أن يصلي جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ويتوجه إلى عرفات، ونذكّر كل حاج بدعاء للميت في عرفات سواء كان والده أو أمه أو جده لكل منا عزيز فقده، وعلى المسلم أن يصلي على سيدنا النبي كثيرا في هذا اليوم ويكثر من التهليل والتحميد والتكبير، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: ما مِن أيَّامٍ أعظَمُ عِندَ اللهِ ولا أحَبُّ إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه الأيَّامِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّحميدِ.. وفي السطور التالية دعاء للميت في عرفات.



ونقول في دعاء للميت في عرفات اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.



- اللهم في كل دقيقه تمر على زوجي وهو في قبره أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم آلجنه لآ يسد ابدا.



ويستحب أن نقول في دعاء للميت في عرفات اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم حاسبه حسابًا يسيرًا يامن هو أرحم من عباده بأنفسهم ومن الأم بولدها.

اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى. اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها.



اللهم اجعل قبرها روضة من روض الجنة يا الله، اللهم لا تجعل قبرها حفرة من حفر النار، الله ارزق أهلها وأحبابها الصبر، اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده،ا اللهم لا تحرمنا أجرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.