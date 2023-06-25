دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أعظم أيام الله

دعاء يوم التروية لغير الحاج، في يوم التروية الذي يوافق الثامن من شهر ذي الحجة، ضمن مناسك الحج التي يقوم بها حجاج بيت الله الحرام في بلاد الحرمين هو يوم التروية ثم اليوم التالي له مباشرة هو يوم عرفة أعظم أيام الله، ودعاء يوم التروية لغير الحجاج الباب فيه واسع يدعوا غير الحاج بما يريد وبما يتمنى من أمور الدنيا ونعيم الآخرة، وهو يوم من الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في لقرآن الكريم، دعاء يوم التروية لغير الحاج فيما يلي.

دعاء يوم التروية لغير الحاج اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ.

- سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

-ويستحب في دعاء يوم التروية لغير الحاج اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.

-اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى أدعوك يارباه أن تكشف عني همي وتزيل غمي واحفظني واستر علي يارحمن يارحيم.

-اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راضي عنا.

- اللهم أجمع لي ولأهلي وولدي الخير كله، وأصرف عني وعن ولدي وأهلي الشر كله، أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، تعطي الخير من تشاء، وتصرفه عمن تشاء، فامنن على برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أعن كل فقير اللهم أشبع كل جائع اللهم أكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير.

- اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.

-اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ.

- اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

- اللهم اني اسألك بأني اشهد بأنك انت الله لا اله الا انت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد استجاب الله دعائه بأذن الله.



دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية في الثامن من شهر ذي الحجة يذهب حجاج بيت الله الحرام إلى منى، وهناك يحرم المتمتع بالحج، ويصلي الحجاج الخمس صلوات المفروضة في منى ، والحاج المفرد يظل على احرامه ويبيت في منى يوم التروية، ودعاء يوم التروية يستحب أن ندعوا بما نشاء من كلمات الذكر والتهليل والتحميد والتكبير، ودعاء يوم التروية في السطور التالية.

- ودعاء يوم التروية اللهم اجعل عملي في المرفوع المتقبل وهب لي كما وهبت لأوليائك وأهل طاعتك فإني مؤمن بك، ومتوكل عليك، منيب إليك مع مصيري إليك تجمع لي ولأهلي ولولدي الخير كله، وتصرف عني وعن ولدي وعن أهلي الشر كله.

-اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إليك أنبت وبك خاصمت.

-اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني و اروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها. ‏اللهُم اجبر خاطري جبراً أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئاً، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق.

-اللهم ياغني من للفقير غيرك، اللهم ياعزيز من للذليل غيرك، اللهم إغننا بحلالك عن حرامك وإجعلنا من الفائزيّن ‏اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود فإنهم لاينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في تصرفها كيف شئت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

ويستحب أن نقول في دعاء يوم التروية اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنِّي يَا رَبَّ العَالَمِينَ عَدَدَ عِلْمِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ وَأحْيِ أَسْرَارَهَا بِكُلِّ ذَرَّاتِ جِسْمِي وَعَقْلِي وَرُوحِي فَيَمْتَلِئُ قَلْبِي وَيَفِيضُ بِمَحَبَّتِهِ وَتَنْسَاقُ جَوَارحِي لِطَاعَتِهِ واتِّبَاعِهِ وَيَلْهَجُ لِسَانِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء يوم التروية ويوم عرفة

دعاء يوم التروية ويوم عرفة نقول فيه اللهمَّ إنِّي اسألك بأسمائك العليا التي إذا دُعيت بها أجبت، أن تُفرِّج عنِّي ما أنا فيه، وتُيسِّر لي أمري ومستقبلي.

- اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي، وطَمئن بها عقلي، وألهمني حُسن التَّفكير والتَّدبير.

اللهم صلِّ وسلِّم على بهجة الجمال، وتاج الجلال، وبهاء الجمال ، وشمس الوصال، وعبَق الوجود، وحياة كل موجود ، عِزِّ جلال سلطنتك، وجلال عزِّ مملكتك، ومليك صنع قدرتك، وطراز صفوة الصفوة من أهل صفوتك، وخلاصة الخاصةِ من أهل قُربك، سِرِّ الله الأعظم، وحبيب الله الأكرم ، وخليل الله المكرّم سيِّدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.

-لا إله الا أنت، الغياث الغياث، الرحمة الرحمة، العناية العناية، صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله والطف بي في أموري كلها والمسلمين. لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر.. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك، حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .

-اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

-اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

-اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.

-اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ورب الشفع الكبير، والنور العزيز، ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، أنت إله من في السماوات، وإله من في الأرض، لا إله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماوات وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك، وأنت ملك من في السماوات وملك من في الأرض لا ملط فيهما غيرك، اسألك باسمك الكبير ونور وجهك الكريم، وبملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرق به كل شيء، وباسمك الذي اشرقت به السماوات والأرض، وباسمك الذي صلح به الأولون، وبه يصلح الآخرون، يا حي يا قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي يا حي لا إله إلا أنت، صلى على محمد وآل محمد، واغفر لي ذنوبي واجعل لي من أمري يسرًا وفرجًا قريبًا وثبتني على دين محمد وآل محمد وعلى هدي محمد وآل محمد وسنة محمد وآل محمد وعليهم السلام.

- اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق والنبيين حق ومحمد حق والساعة حق.

-اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى اللهم أجعل لي من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا ومن كل عسرا يسرا وإلى كل خير سبيلا.