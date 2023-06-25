رئيس وزراء الهند يوجه رسالة للشعب المصري باللغة العربية بعد تقليده "قلادة النيل".. صور

قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إن المحادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت متميزة.

وكتب مودي في تغريدة باللغة العربية عبر "تويتر": "استعرضنا كافة أوجه العلاقات بين الهند ومصر واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية".

وقلد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية مودي قلادة النيل، التي تمثل أرفع الأوسمة، وأعظمها شأنا وقدرا.

وكتب مودي: "بتواضع كبير أقبل "قلادة النيل... وأشكر حكومة وشعب مصر على هذا التكريم الذي يدل على دفء المشاعر والمودة التي يكنونها تجاه الهند وشعب أمتنا".

وأضاف مودي بعد زيارته النصب التذكاري للحرب بهليوبوليس: "تحية تقدير لجنود الهند الشجعان الذين لن تنسى شجاعتهم أبدا".