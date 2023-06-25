سيناتور أمريكي يدعو إلى إقالة بايدن بسبب جرائم نجله هانتر

حث السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، تيد كروز، المشرعين في مجلس النواب على النظر في عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ما كشف عنه غاري شابلي، المبلغ عن مخالفات مصلحة الضرائب بشأن الابن الأول وتغطية وزارة العدل المزعومة على جرائم بايدن.

وأشار السيناتور الأمريكي بشكل خاص، إلى ادعاء المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب الأمريكية بأن هانتر استدعى جو بايدن في محاولة لإجبار نظيره الصيني على إعطائه مبلغًا ضخمًا من المال.

واستشهد شابلي برسالة هانتر النصية الواضحة على واتساب إلى مدير إدارة صندوق Harvest Henry Zhao في شهادته التي تم نشرها يوم الخميس.

وقال “أنا أجلس هنا مع والدي ونود أن نفهم لماذا لم يتم الوفاء بالالتزام الذي تم التعهد به، أخبر المدير أنني أرغب في حل هذا الآن قبل أن يخرج عن السيطرة، والآن يعني الليلة”

وقال في رسالة تم إرسالها في 30 يوليو 2017، بعد أيام فقط من رسالة التهديد ، تلقت شركة هدسون ويست الثالث التابعة لبايدن الأصغر سنا 5.1 مليون دولار من شركائه الصينيين.

ووفقًا لمبلغ IRS ، منع المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند أي تحقيق في الرسالة المثيرة للجدل.

وفي 22 يونيو، اقترحت صحيفة واشنطن فري بيكون، أن هانتر كتب النص السيئ السمعة أثناء وجوده في منزل والده في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ولفت التقرير الانتباه إلى حقيقة أن أربع صور فوتوغرافية على الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر تظهره وهو يقف خلف عجلة قيادة جو بايدن عام 1967 كورفيت ستينغراي بالضبط في 30 يوليو 2017 ، الساعة 6:49 مساءً.

ووفقًا لوسائل الإعلام، من المعقول تمامًا أن جو كان جالسًا حقًا بجوار ابنه عندما تم إرسال الرسالة ، مما قد يثير الشكوك حول ادعاء الرئيس بأنه ليس على دراية بمخططات أعمال هانتر.

وعلاوة على ذلك ، في هذه الحالة ، يبدو أن استدعاء اسم جو بايدن أصبح مفتاح حصول هانتر على ملايين الدولارات.

جاءت دعوات كروز لعزل بايدن وسط مبادرات مشرعين آخرين من الحزب الجمهوري لعزل الرئيس.

وفي 14 يونيو ، قدمت العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي لورين بوبير مواد عزل ضد بايدن ، لكنها أشارت إلى عدم قدرة الرئيس المزعومة على تأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي وقت سابق ، في 12 حزيران (يونيو) ، اقترح النائب الجمهوري آندي أوغليس عزل الرئيس بايدن ونائبه كامالا هاريس بسبب أزمة الحدود المتصاعدة. كما اتهم أوجلز الرئيس بـ 'تسليح المكتب التنفيذي' من أجل 'حماية الأعمال التجارية والتأثير على مخططات الترويج لأسرته من إشراف الكونجرس والمساءلة العامة'.

ومن جانبها ، رفعت النائبة مارجوري تايلور غرين قرارًا لعزله في مايو زعمت فيه أن بايدن أساء استخدام سلطته من خلال تعريض أمن الأمة للخطر.

ووفقًا للصحافة الأمريكية ، أصدر مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارًا - على غرار الأحزاب - يوجه لجنتي الأمن الداخلي والقضاء بمجلس النواب لفحص مخالفات الرئيس فيما يتعلق بسياسات الهجرة الخاصة به.