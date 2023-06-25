الغرب تأخر.. الرئاسة الأوكرانية تكشف سبب فشل هجومها المضاد

قالت الرئاسة الأوكرانية، اليوم، إن التأخر الغربي في تسليمنا الأسلحة تسبب في ألا يكون هجومنا المضاد واسع النطاق.

وأكدت، أن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة لجيشنا منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع قوي.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن التوقعات الحالية بشأن الهجوم المضاد مبالغ فيها.

وأكد وزير الدفاع الأوكراني، أن الهجوم المضاد معقد والدفاعات الروسية قوية للغاية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، مساء أمس السبت، إن كييف تراقب الوضع في روسيا تركز على تحقيق أهداف الهجوم المضاد.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا البلدان التي حافظت حتى الآن على الحياد فيما يتعلق بنزاع أوكرانيا إلى "نسيان الصداقة وعدم العمل مع روسيا"، وحثهم على دعم كييف بالأسلحة بدلاً من ذلك.