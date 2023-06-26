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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آخر مادة قبل الإجازة.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يمتحنون اليوم في الديناميكا

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي اليوم الإثنين، طلاب القسم العلمي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الديناميكا، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023، وفي آخر يوم امتحانات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية، جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

العلمي الثانوية الازهرية الديناميكا امتحانات أجازة عيد الأضحى

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