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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عميد كلية تكنولوجيا الفضاء: الأقمار الصناعية تعظم موارد الدولة

صدى البلد

قال أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف، أن الدولة المصرية سعت منذ فترة لامتلاك وتوطين تكنولوجيا الفضاء، وذلك في إطار خطة مصر 2030 فى التنمية المستدامة.

وأضاف أسامة شلبية خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة “سي بي سي” أن إمتلاك مصر شبكة أقمار صناعية متقدمة وتوطين ونقل تكنولوجيا الفضاء لم تكن بعيدة عن أهداف مصر التنمية و خطة مصر 2030 فى التنمية المستدامة.

 

واسترسل: إنشاء وكالة الفضاء المصرية، والشراكة فى وجود وكالة الفضاء الأفريقية ومقرها الرئيسى فى مصر، بمثابة خطوات كبيرة نصل من خلالها للتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الأقمار الصناعية تعظم موارد الدولة، منوها بأن تعظيم موارد الدولة كانت وستظل الأهم فى خطة التنمية المستدامة.


وأوضح أن الفضاء يساهم كثيرا فى تحديد أنواع المحاصيل الزراعية، وتوزيعها، وفهم طبيعة التربة، والتخطيط العمرانى الذى يتم من الفضاء، ومتابعة ودراسة تغيير الشواطئ، وتتبع مصادر المياه، والتعدى على أراضى الدولة وحماية حدودها.

وأكد على أن إطلاق أكبر قمر صناعي بالشرق الأوسط "مصر سات2"، تعد خطوة غير مسبوقة، ومصر ستكون الدولة الافريقية الاولى التي ستمتلك مثل هذه التكنولوجيا.

 

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