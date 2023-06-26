تطور جديد في منع الطائرات من الوصول للعاصمة الأمريكية.. تفاصيل

أعلن مطار رونالد ريغان في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الاثنين، عودة رحلات الطيران بعد استكمال إصلاح نظام الاتصالات.

وكانت ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الإثنين، تعليق وصول الطائرات إلى المطارات في محيط العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت إدارة الطيران أنه تقرر ذلك لإجراء إصلاحات في نظام اتصالات في منشأة للتحكم في مراقبة الرادار.

وقالت الإدارة في بيان "تحولت المنشأة إلى نظام احتياطي. يستثنى من ذلك الرحلات من نيويورك إلى العاصمة، كما تستمر الرحلات التي تقلع من مطارات منطقة العاصمة".