حكم سابق يفجر مفاجأة عن مستحقات الحكام لدى اتحاد الكرة

كشف فهيم عمر، الحكم الدولي السابق، أن هناك ضغوطات مادية تواجه الحكام في ظل امتناع الاتحاد المصري لكرة القدم عن منحهم مستحقاتهم المالية.

وقال فهيم عمر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد"، "مصر بها أحسن حكام في الوطن العربي وأفريقيا.. ولكن هناك ضغوطات عليهم، منها الضغوط المالية، فالحكام لا يتقاضون رواتبهم منذ فترة طويلة.

وأشار عمر إلى أن مستحقات الحكام لدى اتحاد الكرة تصل إلى 30 مليون جنيه،"، متسائلًا: "لماذا لا يقوم اتحاد الكرة بسداد مستحقات الحكام وهو يستقطعها من الأندية مع بداية كل موسم؟".

وتحدث فهم عمر أنه لا بد من موقف من كل حكام بعدم خوض اللقاءات طالما لا يتقاضى الحكم مستحقاته لدى اتحاد الكرة.

وسرد فهيم عمر واقعة مشابهة أثناء تواجده في التحكيم في السابق، قائلًا: "أحنا قبل كده أيام سمير زاهر اتخذنا موقفًا جماعيًا بعدم خوض اللقاءات من دون الحصول على المستحقات، وكان إجمالي المستحقات وقتها 4 اشهر لم نتقاضها".

ولفت فهيم عمر، إلى أن مستحقات الحكام لدى اتحاد الكرة تصل مدتها إلى نحو سنة ونصف حتى الآن.

وطالب فهيم عمر، اتحاد الكرة المصري بإنهاء أزمة مستحقات الحكام في الفترة المقبلة.