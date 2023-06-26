3 آلاف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت بقوة قبل عيد الأضحى

يزاد البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين خاصة قبيل يومين من عيد الأضحى المبارك ، إذ تراجعت أسعار الحديد نحو يقترب من 3 آلاف جنيه في الطن.

أسعار الحديد

سعر طن حديد عز اليوم

وهبط سعر طن حديد عز اليوم، إلى 38960 جنيها بعدما تخطى 41500 جنيه بتراجع نحو 3 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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سعر خام الحديد

وشهد سعر خام الحديد 62% تراجعا كبيرا مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 112 دولارًا في الطن لأول مرة منذ بعد ما تخطى 150 في وقت سابق.

سعر طن الحديد الآن

ومن يرغب في ضب الأسقف، يبحث عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 37718 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

السعر العادل

أما عن السعر العادل ، ففجر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة في تصريحات تليفزيونية، قائلا إن سعر طن الحديد 32 ألف جنيه «تسليم أرض المصنع» ، وسعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا، إذ يسجل في بعض المحافظات 45 ألف جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز: 38960 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37718 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1710 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت النصر 1660 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1690 جنيها

▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1810 جنيهًات.