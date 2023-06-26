عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

3 آلاف جنيه.. تراجع أسعار الحديد والأسمنت بقوة قبل عيد الأضحى

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يزاد البحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين خاصة قبيل يومين من عيد الأضحى المبارك ، إذ تراجعت أسعار الحديد نحو يقترب من 3 آلاف جنيه في الطن.

أسعار الحديد

سعر طن حديد عز اليوم

وهبط سعر طن حديد عز اليوم، إلى 38960 جنيها بعدما تخطى 41500 جنيه بتراجع نحو 3 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

موضوعات متعلقة: 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 يونيو 2023

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الطن يتراجع 3 آلاف جنيه.. هبوط أسعار الحديد والأسمنت الآن

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

سعر خام الحديد 

وشهد سعر خام الحديد 62% تراجعا كبيرا مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 112 دولارًا في الطن لأول مرة منذ بعد ما تخطى 150 في وقت سابق.

سعر طن الحديد الآن

ومن يرغب في ضب الأسقف، يبحث عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 37718 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

السعر العادل

أما عن السعر العادل ، ففجر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، مفاجأة في تصريحات تليفزيونية، قائلا إن سعر طن الحديد 32 ألف جنيه «تسليم أرض المصنع» ، وسعر الطن العادل للمستهلك 34 ألفًا بعد إضافة هامش الربح ومصاريف النقل.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية،  إلى أنه حال وجود متابعة ومراقبة على المخازن والتجار سينخفض سعر الطن 5 آلاف جنيه فورا، إذ يسجل في بعض المحافظات 45 ألف جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز: 38960 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد الاستثماري: 37718 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1710 جنيهات.
▪️  سعر طن أسمنت النصر 1660 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها
▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1690 جنيها
▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا.
▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1810 جنيهًات.

الأسمنت 
الحديد أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز سعر خام الحديد سعر طن الحديد الآن سعر طن الحديد الاستثماري اسعار الاسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

سيف زاهر يصدم عشاق الزمالك.. لاعب كبير في الفريق سبب الأزمات الحالية

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 24 يونيو 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 22 يونيو 2022

الطن يتراجع 3 آلاف جنيه.. هبوط أسعار الحديد والأسمنت الآن

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

عز يتراجع 1500 جنيه.. هزة جديدة تضرب أسعار الحديد والأسمنت الآن

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة قوية في أسعار الحديد والأسمنت الآن

34 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

أرامكو السعودية تكشف عن توقعاتها بشأن سوق النفط العالمي

شوبير يكشف تطورات جديدة في تعاقد بيراميدز مع طارق حامد وبن شرقي

قرار عاجل من الأهلي بشأن مدافع الفريق.. وصفقة جديدة لتدعيم الفريق

عيد الأضحى 2023.. أبراج تعشق نظافة البيت وتكره العشوائية

دعاء يوم التروية مستجاب.. يشرح صدرك ويغفر ذنوبك

بقوة 490 حصانا .. نيو تكشف عن نسختها الكهربائية EL6 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ