عريضة تطالب بايدن بالتدخل لوقف هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

طالبت عشرات المنظمات الأمريكية، ادارة الرئيس جو بايدن بضرورة التدخل لوقف هجمات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية ضد المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك عبر عريضة وقعت عليها المنظمات الأمريكية، ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت العريضة إلى أن هجمات المستوطنين تتم تحت حماية جيش الاحتلال، حيث قامت الشرطة والجيش بحماية المستوطنين أثناء قيامهم باقتحام قرى وبلدات اللبن الشرقية وترمسعيا شمال رام الله والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

ودعت المنظمات ادارة الرئيس بايدن إلى إتخاذ موقف في ظل تحرك حكومة الاحتلال لتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإلى دعم حماية الفلسطينيين وتطبيق قانون "ليهي" على إسرائيل، وهذا من شأنه أن يضمن عدم استخدام "أي اموال" من التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل لدفع تكاليف الاعتقال العسكري للأطفال، وهدم منازل الفلسطينيين أو الاستيلاء على الأراضي.