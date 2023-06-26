عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عريضة تطالب بايدن بالتدخل لوقف هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

طالبت عشرات المنظمات الأمريكية، ادارة الرئيس جو بايدن بضرورة التدخل لوقف هجمات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية ضد المواطنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء ذلك عبر عريضة وقعت عليها المنظمات الأمريكية، ووفقا لما ذكرته  وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت العريضة إلى أن هجمات المستوطنين تتم تحت حماية جيش الاحتلال، حيث قامت الشرطة والجيش بحماية المستوطنين أثناء قيامهم باقتحام قرى وبلدات اللبن الشرقية وترمسعيا شمال رام الله  والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

ودعت المنظمات ادارة الرئيس بايدن إلى إتخاذ موقف في ظل تحرك حكومة الاحتلال لتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإلى دعم حماية الفلسطينيين وتطبيق قانون "ليهي" على إسرائيل، وهذا من شأنه أن يضمن عدم استخدام "أي اموال" من التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل لدفع تكاليف الاعتقال العسكري للأطفال، وهدم منازل الفلسطينيين أو الاستيلاء على الأراضي.

عشرات المنظمات الأميركية إدارة الرئيس جو بايدن المواطنيين الفلسطينيين الضفة الغربية قانون ليهي إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

جبالى يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

مع اقتراب عيد الأضحى 2023 .. الحبس 5 سنوات عقوبة غش اللحوم

امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2023|معلم ينشر الإجابات الصحيحة ويؤكد سهولة الأسئلة

في 27 محافظة | معلومات تهمك عن مبادرة 100 يوم صحة

يوم التروية.. هل يجوز للحاج ترك المبيت بمنى والذهاب إلى عرفات مباشرة

حضور تاريخي.. ماذا ناقش السيسي ومودي في أول زيارة له للقاهرة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ