سلسلة انفجارات تضرب مطاعم الصين في أقل من أسبوع.. ونداء عاجل من الرئيس

أفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم الإثنين، بإصابة شخصين جراء انفجار مطعم في مقاطعة جانسو، شمال غرب البلاد.

ووفقا لشبكة "سي سي تي في CCTV" الصينية، فإن الانفجار هو الثالث خلال اسبوع في سلسلة من انفجارات مطاعم، مما استدعى التحذيرات على مستوى البلاد لوقف مخاطر الحريق.

انفجرت حلة ضغط في مطعم لطهي اللحم ببطئ، صباح الاثنين، وقد أضر الانفجار القوي بالسيارات والمباني القريبة، حسبما ذكرت الشبكة الصينية.

في 21 يونيو، وقع انفجار غاز أدى إلى مقتل 31 شخصا في مطعم شواء منطقة نينجشيا، شمال غربي البلاد، في واحد من أكثر الانفجارات المميتة خلال السنوات الأخيرة.

ودفع هذا الانفجار الرئيس الصيني شي جين بينج لدعوة جميع المناطق لتصحيح مخاطر السلامة، كما أصدر مجلس الوزراء والحكومات المحلية تحذيرات ودعوا إلى إجراء تحقيقات متعمقة في "الأخطار الخفية" لتخفيض مخاطر الحرائق.

ويوم الجمعة، تسبب انفجار بسبب تسرب الغاز في مدينة تشنجتشو في وسط منزل مما أدى إلى انهيار المنزل، ودفن أربعة أشخاص تخت الأنقاض، ولكن تم إنقاذهم جميعا لاحقا.

وجدير بالذكر أن الحوادث الناجمة عن انفجارات الغاز ليست شائعة في الصين، على الرغم من سنوات من الجهود لتحسين السلامة.