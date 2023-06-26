نتنياهو: ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لإنشاء دولة مستقلة

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشدة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وقال إنه "ينبغي قطع تطلعات الفلسطينيين لإنشاء دولة مستقلة".

جاء خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الإثنين.

وبحسب "كان"، فإن أقوال نتنياهو جاءت ردا على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية والأمن حول العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف نتناهو "نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية. ولا يمكننا السماح أن تنهار. ولا نريد أن تنهار. ونحن مستعدون لمساعدتها من الناحية الاقتصادية"، بحسب ادعائه.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت، مطلع الأسبوع الماضي، على مخططات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتصير إجراءات المصادقة على هذه المخططات.

وتسمح حكومة نتنياهو للمستوطنين بمواصلة الاستيلاء على أراض في الضفة الغربية المحتلة وإقامة بؤر استيطانية فيها، في إطار سعيها إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وإحباط أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي، وذلك إلى جانب مخططات بناء استيطاني تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي كليا بين شمال الضفة وجنوبها، بضمنها مخطط إقامة مستوطنة في المنطقة E1.