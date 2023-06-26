وزير الداخلية يهنئ رئيس الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور/ حنفى الجبالى – رئيس مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل..بقلوب مطمئنة وعزائم قوية .. ولتُرسخ اليقين فى جزاء المولى عز وجل لكل من أخلص وجد وإجتهد فى سبيل رفعة الوطن وعزته .. مبتهلين إليه جل وعلا .. أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا المصرى العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية .

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار/عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.

جاء بها:

بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك يُشرفنى أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيــــق والســــداد وإننا إذ نستقى من نفحاتِ هذه الأيام المُباركة قيم التضحية والفداء لنجد فى ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخ أُطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـى وبلوغهــا مرتجيـات الشـعب المصــرى العظيــم.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان،

وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير ،

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

إننا إذ نستقى من هذه المناسبة المباركة قيم التضحية والفداء لنرجو لمسيرة العمل الوطنى المزيد من التوفيق والسداد بجهود وتضحيات المخلصين وتكاتف وتضافر المؤسسات الوطنية فى العمل والعطاء .. لتحقيق مستقبل مشرق ومفعم بالآمال للأمة المصرية.

حفظ الله مصر واحة للخير والأمان،

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،