ضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط - الزرقا – كفر البطيخ – كفر سعد) وأقسام شرطة (أول وثان دمياط – دمياط الجديدة) .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين " لعدد 2 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .