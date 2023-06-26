ضبط مليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من ورشة بدائرة المركز مسرحاً لممارسة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (39 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلهم عدد مليون وثلاثمائة ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.