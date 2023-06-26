أستاذ اقتصاد : الصناعة تكافح الفقر .. ووجود المرأة في هذا القطاع كصاحبة عمل محدود جدا

يمن الحماقي:

قطاع الصناعة يوفر فرص العمل و يكافح الفقر

ضرورة استغلال "حياة كريمة" لاقامة اقاليم صناعية اقتصادية

مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي



الصناعات الغذائية تمثل أمن قومي



قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تعتبر قطاع الصناعة محرك للنمو، و الزراعة قطاعا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي ومساندة الصناعة، إضافة إلى الطفرة التي أحدثها قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكن قطاع الصناعة يحتاج مزيدا من الجهد، لوضع استراتيجية خاصة بزيادة فرص العمل، إحلال الواردات، تنشيط التصدير، وتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن إقامة مستوطنات صناعية على مستوى المحافظات للصناعات التي تبرز ميزة نسبية عن غيرها.

مشكلة البطالة

وأوضحت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حل مشكلة البطالة و خلق فرص العمل يكمن في تحريك القطاعات المختلفة في الاقتصاد وخاصة قطاع الصناعة حيث أنه من أكثر الصناعات التي تستوعب العمالة و تكافح الفقر، وبرهنت على صحة كلامها بوجود دراسة علمية كشفت عن أحوال الناس المحيطين بالتجمعات الصناعية و توصلت إلى وجود معدلات فقر و بطالة اقل من المناطق الأخرى.

وواصلت حديثها عن استغلال مشروع "حياة كريمة" لاقامة اقاليم صناعية اقتصادية على مستوى المحافظات تستغل المزايا النسبية لبعض الصناعات، الأمر الذي يتطلب اعادة هيكلة للتجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لتدخل سلاسل الإمداد بكفاءة اقتصادية مرتفعة.

مبادرة "ابدأ"

وأوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي من خلال التدخل لمساعدة الأجهزة الحكومية، وزيادة الكفاءة في تشغيل المصانع، ولكنها ليست مخصصة للمصانع المتعثرة، و دورها في مساعدة الصناعات المتعثرة الصغيرة مازال محدود.

وسردت خبير الاقتصاد أهمية الصناعات الغذائية التي تمثل أمنا قوميا بسبب مسؤوليتها عن إنتاج السلع الاستراتيجية، ولذلك يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد من خلال اتخاذ القرارات وفقا لقواعد البيانات والمعلومات المتاحة.

مشاركة المرأة ضعيفة

وأوضحت أن مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد من ادنى المعدلات في العالم، خاصة في مجال الصناعة، حيث تشغل وظائف مثل عاملة في قطاع الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، و وجودها في هذا القطاع صاحبة للعمل محدود جدا، ويجب أن يتم تنميته من خلال المبادرات المختلفة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن عملها كصاحبة عمل مناسب لها حتى تتمكن من الجمع بين مسؤولياتها داخل الأسرة ومسؤولياتها العملية.