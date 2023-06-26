عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أستاذ اقتصاد : الصناعة تكافح الفقر .. ووجود المرأة في هذا القطاع كصاحبة عمل محدود جدا

صدى البلد

يمن الحماقي:

قطاع الصناعة يوفر فرص العمل و يكافح الفقر

ضرورة استغلال "حياة كريمة" لاقامة اقاليم صناعية اقتصادية

مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي


الصناعات الغذائية تمثل أمن قومي


قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الحكومة تعتبر قطاع الصناعة محرك للنمو، و الزراعة قطاعا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي ومساندة الصناعة، إضافة إلى الطفرة التي أحدثها قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، ولكن قطاع الصناعة يحتاج مزيدا من الجهد، لوضع استراتيجية خاصة بزيادة فرص العمل، إحلال الواردات، تنشيط التصدير، وتوفير مستلزمات الإنتاج، فضلا عن إقامة مستوطنات صناعية على مستوى المحافظات للصناعات التي تبرز ميزة نسبية عن غيرها.

مشكلة البطالة

وأوضحت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حل مشكلة البطالة و خلق فرص العمل يكمن في تحريك القطاعات المختلفة في الاقتصاد وخاصة قطاع الصناعة حيث أنه من أكثر الصناعات التي تستوعب العمالة و تكافح الفقر، وبرهنت على صحة كلامها بوجود دراسة علمية كشفت عن أحوال الناس المحيطين بالتجمعات الصناعية و توصلت إلى وجود معدلات فقر و بطالة اقل من المناطق الأخرى.

وواصلت حديثها عن استغلال مشروع "حياة كريمة" لاقامة اقاليم صناعية اقتصادية على مستوى المحافظات تستغل المزايا النسبية لبعض الصناعات، الأمر الذي يتطلب اعادة هيكلة للتجمعات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لتدخل سلاسل الإمداد بكفاءة اقتصادية مرتفعة.

مبادرة "ابدأ"

وأوضحت أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تنشيط القطاع الصناعي من خلال التدخل لمساعدة الأجهزة الحكومية، وزيادة الكفاءة في تشغيل المصانع، ولكنها ليست مخصصة للمصانع المتعثرة، و دورها في مساعدة الصناعات المتعثرة الصغيرة مازال محدود.

وسردت خبير الاقتصاد أهمية الصناعات الغذائية التي تمثل أمنا قوميا بسبب مسؤوليتها عن إنتاج السلع الاستراتيجية، ولذلك يجب التعامل مع ملف ارتفاع أسعار هذه السلع بحذر شديد من خلال اتخاذ القرارات وفقا لقواعد البيانات والمعلومات المتاحة.

مشاركة المرأة ضعيفة

وأوضحت أن مشاركة المرأة المصرية في الاقتصاد من ادنى المعدلات في العالم، خاصة في مجال الصناعة، حيث تشغل وظائف مثل عاملة في قطاع الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، و وجودها في هذا القطاع صاحبة للعمل محدود جدا، ويجب أن يتم تنميته من خلال المبادرات المختلفة الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، حيث أن عملها كصاحبة عمل مناسب لها حتى تتمكن من الجمع بين مسؤولياتها داخل الأسرة ومسؤولياتها العملية.

أستاذ الاقتصاد البطالة الامن الغذائي البيانات والمعلومات التجمعات الصناعية السلع الاستراتيجية الصناعات الغذائية تحقيق الامن الغذائي تشغيل المصانع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مفاجأة.. محاولات للصلح بين سيف جعفر وإدارة الزمالك

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

قائد فاجنر يخرج عن صمته لأول مرة منذ فشل تمرده على روسيا

ترشيحاتنا

مسؤولون أمريكيون يعلنون عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أركان الحج وواجباته السبعة .. تعرف عليها بالتفصيل

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

سعر الذهب يستقر في محلات الصاغة اليوم .. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القشة والكرشة والممبار

وزير الصحة يتابع مؤشرات أداء حملة 100 يوم صحة من العاصمة الإدارية

اوعي تشتريها.. علامات تدل على أن اللحوم كبيرة العمر

ظهور كائنات بحرية غريبة يثير قلقا في بريطانيا.. ما القصة؟

فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

أحمد حلمي يطرح أغنية أوووه من مسرحية ميمو.. فيديو

سنين شايلني وفي ضهري.. تعليق مؤثر من مريم الخشت لخطيبها.. شاهد

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ