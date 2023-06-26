الوزراء يوافق على تخصيص أراض في قنا والمنيا للمنفعة العامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة جبانة للمسلمين، وهي: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.