باكستان .. إقالة أعلى ثلاثة ضباط في صفوف الجيش لهذا السبب

أقال الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين أعلى ثلاثة ضباط في صفوفه لإخفاقهم في تجنب وقوع اشتباكات عنيفة في أنحاء البلاد الشهر الماضي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اليوم الاثنين إن الجيش الباكستاني أقال ثلاثة ضباط كبار، بينهم ضابط برتبة جنرال، لفشلهم في تجنب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في أنحاء البلاد الشهر الماضي ردًا على اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وقال اللواء أحمد شريف تشودري في مؤتمر صحفي، إن 102 شخص على الأقل يحاكمون في محاكم عسكرية على صلة بالعنف.

وامتنع تشودري عن ذكر أسماء كبار الضباط الذين أقيلوا، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية صارمة ضد 15 ضابطا آخرين بالجيش، من بينهم لواءات وعميد.

وأضاف أن العقوبات صدرت بعد استكمال تحقيقين منفصلين للجيش في أحداث العنف في 9 مايو.

وكان الآلاف من أنصار خان قد اقتحموا عشرات المنشآت العسكرية وقاموا بتخريبها ، بما في ذلك قاعدة جوية والعديد من المعسكرات ومنزل لواء ومقر قيادة الجيش.