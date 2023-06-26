المايسترو أمير عبد المجيد: حضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة

قال المايسترو أمير عبد المجيد، إن هناك بعض الحفلات تواجه زخما جمهوريا وبعضها يشهد عددا كبيرا لظروف تكون خارجة عن الإرادة.

وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "حضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة".

وأشار المايسترو أمير عبد المجيد،: "المطرب أو العازف أو مهندس الصوت.. وغيرهم مسؤولية الموسيقار، مشددا على أنه يطلب أحيانا من الفنانين ضبط حركاتهم ولباسهم على المسرح".

وأكد الموسيقار أمير عبد المجيد، أنه واجه خلال رحلته الموسيقية العديد من التحديات الصعبة، منوها أنه كموسيقار محترف يجب أن يواجه أي تحد أو صعوبات.

