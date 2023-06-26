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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم اعتراضات أمريكا.. إسرائيل تخطط لبناء 5,700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

وافقت حكومة الاحتلال على بناء 5,700 وحدة سكنية إضافية للمستوطنين في الضفة الغربية، اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف التوسع الاستيطاني الذي تعتبره واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

ووافق المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على خطط الموافقة على الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، رفض الولايات المتحدة للتوسع الاستيطاني وعمليات الضم التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية .

وقال توم نايدس، إن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على الوضع القائم في القدس والتوصل إلى حل إقامة دولتين، مشددا في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على أمن إسرائيل.

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كان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة أوضحت للحكومة الإسرائيلية أنها تعارض أي إجراء، من شأنه إلحاق الضرر بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، معربا عن رفضها أيضا قيام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير باقتحام باحات المسجد الأقصى.

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