فرنسا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

أدانت فرنسا اليوم الإثنين "أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم".

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي" وأنه يغذّي "التوتر على الأرض، ويشكّل عقبة رئيسة أمام السلام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قال خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، إنه يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم، وفقا لما نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الإثنين.

وأوضح نتنياهو خلال الجلسة، أنه غير معنى بانهيار السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذا، فإنه يريد بقاء السلطة الفلسطينية، وأنه على أتم الاستعداد لدعمها ماليا.

وتابع: «نحن بحاجة للسلطة الفلسطينية، لا يمكننا السماح لها بالانهيار، نحن مستعدون لمساعدتها ماليا»، مضيفا: «حيثما تنجح فى العمل، فإنها تقوم بالمهمة بالنيابة عنا