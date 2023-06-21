همجية المستوطنين.. فلسطين تدين هجوم الاحتلال على قرية برام الله

أدان رئيس وزراء فلسطين، اليوم الأربعاء، الهجمات الأخيرة في قرية ترمسعيا شمال رام الله والتى نفذها مستوطنون إسرائيليون.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية، إن ما حدث في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، من هجمات همجية ينفذها المستوطنون على المواطنين الآمنين وتخريب بيوتهم وممتلكاتهم، تعكس عقلية الحرق والقتل التي تحكم إسرائيل.

وأضاف اشتية، أن فتح المجال للمستوطنين الإسرائيلين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هو وصفة للدمار، سيدفع الجميع ثمنها، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية بكل مكوناتها تتحمل مسؤولية إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال.

وتابع أشتية أن الشعب الفلسطيني وقيادته في صف واحد لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والذي بدأ في المسجد الأقصى، وامتد إلى غزة وجنين ونابلس ورام الله وحوارة واللبن واليوم ترمسعيا.

وهاتف رئيس الوزراء رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، واطلع منه على الأوضاع في البلدة، كما اطمأن على المواطنين.

يذكر أن طواقم الدفاع المدني ومركباته، تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن اعتداءات المستوطنين في البلدة.