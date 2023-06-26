بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

اعتادت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت منة فضالى بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس البيت كاش باللون الأصفر رفقة كلبها.

وتتميز الفنانة منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد منة فضالي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتينالسهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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