عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

صدى البلد

اعتادت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت منة فضالى بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس البيت كاش باللون الأصفر رفقة كلبها.

وتتميز الفنانة منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 وتعتمد منة فضالي أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتينالسهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

IMG_9350
IMG_9350
IMG_9349
IMG_9349
الفنانة منة فضال الفنانة منة فضالي فالمدرسة ازياء منة فضالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

رفضوا الخطبه .. الطالبة سلمت نفسها لاحضانه لإشباع كبت شهوته

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

حكاية طيار ورحلة حج خطفت قلوب المصريين| كابتن مصر للطيران يكشف كيف خطط لمفاجأة والدته؟!

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

عملات جديدة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن نهاية عصر هيمنة الدولار

كل شيء أصبح أنقاضا.. حكاية 60 دقيقة من الرعب داخل عقار الإسكندرية

موضوعات متعلقة

أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

ترشيحاتنا

الصحة: لا مشكلة في نقص الدم أو المستلزمات الطبية عقب انهيار عقار الاسكندرية

غدا.. تعطل العمل في البنوك..اعرف السبب

"سيد الدمى" بالكرملين يحث بوتين على إنهاء نشاط مجموعة فاجنر في روسيا

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر سوق كبيرة للاستثمار والمكان الأنسب لتأمين الطاقة لأوروبا

سفير مصر في بلجراد يناقش العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الصربي

السعودية .. اكتمال جاهزية مستشفيات مشعر عرفات ليوم الحج الأكبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملتي تريند فاشل| القصة الكاملة لأزمة مريهان حسين مع المذيعة مروة صبري

بملابس البيت.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة رفقة كلبها

موقف إنساني لياسمين صبري مع معجب من ذوى الاحتياجات الخاصة

فيديو مروع..صاعقة تضرب طائرة بعد لحظات من هبوطها في أمريكا

فيديو

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

علاقة المصريين بغرق الغواصة تيتان | حكاية المومياء المنحوسة..فيديو

سر اعتزال فنانة شهيرة | موقف خلاها تصلي وتصوم 12 سنة وتعمل 11عمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ