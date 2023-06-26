أعمال يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام .. تعرف عليها

كشف الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين ، عن أعمال يوم التروية لحجاج بيت الله الحرام ، خلال موسم الحج هذا العام.

وقال رئيس شئون الحرمين الشريفين ، أنه إذا كان يوم التروية ، فإنه يستحب الغسل والتنظف والتطيب قبل الإحرام بالحج ، ثم لبس الإزار والرداء.

بينما تلبس المرأة ما شاءت من الثياب المناسبة الساترة المحتشمة ولا تنتقب ولا تلبس القفازين.

كما يستحب الإحرام ، ضحى بالحج ، من المكان الذي أنت نازل فيه ، سواء كنت في مكة أو خارجها ، وأما إن كنت مفردا أو قارنا فأنت باق علي إحرامك الأول.

وينبغي على الحاج أن يعقد نية الإحرام للحج بقلبه ويقول "لبيك اللهم حجا لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

وتابع السديس في بيان أعمال يوم التروية "وإن كنت نائبا تذكر من تحج عنه في ابتداء الإحرام فتقول "لبيك اللهم حجا عن فلان وتذكر اسمه ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".

كما يستحب للحاج أن يكثر من التلبية من وقت الإحرام بالحج إلى الشروع في رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ويسن التوجه بعد الإحرام إلى منى قبل الزوال، وإن ذهبت بعد الزوال فلا حرج.

كما يجوز للحاج أن يصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر "فجر عرفة".

والسنة أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصرهما سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم، كما يسن المبيت بمنى ليلة عرفة.