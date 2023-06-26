ياسر الطوبجي: أصعب حاجة في التمثيل الكوميديا والشعب المصري مش بالسهل تضحكه

الكوميديا نعمة من ربنا للإنسان و صعبة خاصة مع الشعب المصري

عبر الفنان ياسر الطوبجي، عن حبه للتمثيل عن المسرح الكوميدي، موضحا أن الكوميديا هو أحد نعم الله على الإنسان حيث يقوم بإدخال السرور و البهجة على قلوب البشر، و هي من أصعب أنواع التمثيل.

وأشار "ياسر الطوبجي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن ممثل الكوميديا من أوى أنواع الممثلين من وجهة نظره، و قادر على التحكم بباقي أنواع التمثيل.

وأوضح “ ياسر الطوبجي”، أن أسهل شخص يؤثر في المتفرجين و يجعلهم يبكون هو الممثل الكوميدي عندما يقوم بمشهد تراجيدي، مؤكدا على أهمية الكوميديا و صعوبة تأديتها خاصة لأن الشعب المصري بطبيعته ضاحك و روحه مرحة فيصعب إضحاكه.

الكشف عن عمله القادم

وأفصح الفنان ياسر الطوبجي، عن أخر أعماله الفنية التي يقوم بها حاليا مع كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي و مي كساب و غيرهم من الفنانين، و قاموا بإنهاء تصويره الأمس بجبل المقطم، معبرا عن سعادته و متعته بالعمل معهم.

