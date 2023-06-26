انهرت من البكاء.. ياسر الطوبجي عن كواليسه مع يحيى الفخراني

كشف الفنان ياسر الطوبجي، عن كواليس عمله مع يحيى الفخراني بمسلسل "نجيب زاهي زركش"، موضحا أنه شارك من خلال يومين تصوير فقط و ذلك لأنه ظهر كضيف شرف، و لكنه يتشرف بأنه قام بهذا العمل معه.

وأكد ياسر الطوبجي، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أنه بالرغم من تحضيراته لدوره بالمسلسل، إلا أن كل تحضيراته وتوقعاته تغيرت بمجرد جلوسه أمام يحيى الفخراني وتأثر بعيونه وردة فعله أثناء تأدية المشهد، والذي جعله يبكي بشدة.

وتحدث "ياسر الطوبجي" عن آخر أعماله الفنية التي يقوم بها حاليا مع كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي و مي كساب و غيرهم من الفنانين، و قاموا بإنهاء تصويره الأمس بجبل المقطم، معبرا عن سعادته و متعته بالعمل معهم.

