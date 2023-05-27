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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر الطوبجي يكشف مفاجآت بالمسرح تخص أحمد حلمي ومكي.. فيديو

صدى البلد

كشف الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، عن مفاجآت جديدة قادمة بالمسرح تخص النجوم أحمد مكي وأحمد حلمي، كما كشف كواليس مكالمة المخرج خالد جلال لتوليه المنصب.

وقال الطوبجي، ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على شاشة قناة صدى البلد: خالد جلال أستاذي والأب الروحي لي، ولما كلمني بشأن مدير المسرح الكوميدي كنت فاكره بيقول دور مدير المسرح الكوميدي، واتخضيت لأنها فرقة عريقة جدا وقدم مسرحيات عريقة زي البدلة الحمراء، وأنا وهو وهي، والدبور، ونمرة 2 يكسب.

وعن فكرة عمل مسرحية طيب وامير، فقال الطوبجي: الريحاني وبديع خيري مؤسسين الكوميديا المصرية، كانوا بيشتغلوا على المشاريع بإيديهم مكنش بيجيلهم ورق، وكانوا بيقتبسوا من المسرح والأدب الفرنسي وروحت لسكتهم بشكل معاصر تعجب الاجيال الحالية، وأحنا بندور لقينا مسرحية فرنسية اسمها الزائرون، واستعنت بيها، وحاولت أنافس القطاع التجاري.

وأوضح: الحمد لله فتحت قنوات مع كل الفنانين وزمايلي وكلهم حبوا وجودي وقالوا احنا معاك هنعمل مسرح حلو بمسرح الدولة.

وعن المشاريع القادمة فتابع الطوبجي: هنعمل أشكال كتيرة من الكوميديا وهي نعمة كبيرة لإدخال السرور لكل أفراد الأسرة وفيها رسائل جميلة.

مفاجأه قادمه 

وكشف عن مفاجأة قادمة بمسرح الدولة: نحضر لمسرحية جديدة على مسرح العائم وهنقدم كل أنواع الكوميديا فيها قريبا، والصالون الكوميدي محتاجين نعيده تاني وكانت موجودة، وبحلم بحاجة اسمها اسطوات الكوميديا واحنا شعب جميل وكوميدي، وعودة هذا الموضوع هيخلينا نستضيف نجم ليوم واحد يكون مع الجمهور ومنهم أحمد حلمي وأحمد مكي وصلاح عبدالله وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري ونجوم الكوميديا في مصر. 

https://www.youtube.com/watch?v=noKjJGDcD5k

الإعلامية شيرين سليمان الكوميديا المصرية الكوميديا المخرج خالد جلال المسرح الكوميدى

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