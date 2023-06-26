ياسر الطوبجي: سمير غانم أول فنان قام بـ"ستاند أب"

قال الفنان ياسر الطوبجي، إن الفنان الراحل سمير غانم من أعظم كوميديانات السينما والمسرح المصري، معبرا عن حبه الشديد له والذي يصل لدرجة أنه يقوم بحفظ “إفيهاته والقيام بتقليدها”.

وأوضح “الطوبجي”، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الراحل سمير غانم كان ملك الارتجال و"الاستاند أب"، وهو أول من قام بـ"الاستاند أب" فهو كان يسرد المواقف بقصص بمفرده.

و تابع الفنان ياسر الطوبجي، أنه عندما يشاهد أي عمل من أعماله يقوم باكتشاف إيفيهات جديدة له، و آخرها كان بمسرحية "المتزوجون".