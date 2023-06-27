برلمانية تطالب مراقبة الاسعار داخل الاسواق مع اقتراب عيد الاضحي المبارك

طالبت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب بأهمية مراقبة الأسعار داخل الأسواق خاصة مع اقتراب عيد الاضحي المبارك، لافتة الى أنها استخدمت ادواتها البرلمانية خلال الاونة الاخيرة من اجل وقف زيادة الاسعار المبالغ فيه وغياب الرقابة عليها.

تشديد الرقابة على الاسواق

واكدت “عبد الناصر” لـ"صدى البلد"، أهمية تشديد الرقابة على الاسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وذلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

وقالت عبد الناصر، إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بِأن اسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية، وطالبت في بيانها الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وطالبت بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها، مشددة على أهمية تشديد الرقابة علي الاسعار بالاسواق للتصدي لارتفاع الأسعار الذي يستغله التجار وتطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على جميع المنتجات حتي لا نترك المواطن فريسة لشجع التجار.