افتح صفحة جديدة .. فضل صيام يوم عرفة ونصائح لكل مسلم

كشف الشيخ عبدالله جاب الله ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن فضل صيام يوم عرفة في الإسلام.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لصدى البلد ، إن يوم عرفة ، يباهي الله- سبحانه- ملائكته بأهل الموقف بجبل عرفات ، وهو يوم يحتاج فيه كل واحد منا إلى وقفة وتوبة صادقة للعودة إلى الله- عز وجل-، ليغفر الله له الذنوب ويرفع له الدرجات.

واستشهد بما روى عن قتادة ، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال "صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية" أي سنة مضت في حياة الإنسان وسنة في مقتبل عمره إذا أراد الله له من العمر بقية.

وأكد عضو مركز الأزهر العالمي، أنه يستحب للإنسان أن يصوم يوم عرفة ، ويجتهد في العبادة فيه ، وبالنسبة لحجاج بيت الله الحرام ، فمن استطاع منهم الصيام فليفعل ، أما إذا كان الصيام سيجعله مقصرا في العبادة ويجعل مناسك الحج فيها مشقة عليه ، فلا يصم هذا اليوم.

وعلى المسلم أن يفتح صفحة جديدة مع الله في يوم عرفة ، وكذلك فتح صفحة جديدة مع الناس ، فليصل رحمه ويتصدق على المحتاجين، ويكثر من أعمال الخير وأعمال البر، والاستغفار والصلاة على النبي.



