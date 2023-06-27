خبير تحكيمي يكشف مفاجأة.. هدف سيراميكا كليوباترا الملغي في الاتحاد «صحيح»| فيديو

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن هدف سيراميكا كليوباترا في مرمى الاتحاد السكندري، في بطولة كأس الرابطة، هو هدف صحيح تمامًا.

قال محمد صلاح عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" طاقم التحكيم كفؤ، قدموا مباراة هائلة باستثناء الحالة الجدلية بإلغاء هدف سيراميكا كليوباترا".

أضاف:" أسامة السيد يؤخذ عليه رفع الراية مبكرًا، الراية اترفعت أول ما لاعب سيراميكا لمس الكرة، وهذا الاستعجال غير مفهوم".

أشار عبد الفتاح إلى أن:" غرفة الفيديو واجهت صعوبة في النقطة التي وضعوها عند مهاجم سيراميكا، بالصورة التي أمامنا الهدف سليم، لكن حامل الراية تعجل في رفع الراية".

واختتم حديثه: "بالعين المجردة مع سرعة الراية وعدم تطبيق البروتوكول؛ الهدف سليم".