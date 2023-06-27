عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة.. هدف سيراميكا كليوباترا الملغي في الاتحاد «صحيح»| فيديو

صدى البلد

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن هدف سيراميكا كليوباترا في مرمى الاتحاد السكندري، في بطولة كأس الرابطة، هو هدف صحيح تمامًا.

قال محمد صلاح عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" طاقم التحكيم كفؤ، قدموا مباراة هائلة باستثناء الحالة الجدلية بإلغاء هدف سيراميكا كليوباترا".

أضاف:" أسامة السيد يؤخذ عليه رفع الراية مبكرًا، الراية اترفعت أول ما لاعب سيراميكا لمس الكرة، وهذا الاستعجال غير مفهوم".

أشار عبد الفتاح إلى أن:" غرفة الفيديو واجهت صعوبة في النقطة التي وضعوها عند مهاجم سيراميكا، بالصورة التي أمامنا الهدف سليم، لكن حامل الراية تعجل في رفع الراية".

واختتم حديثه: "بالعين المجردة مع سرعة الراية وعدم تطبيق البروتوكول؛ الهدف سليم".

الاتحاد السكندري الاعلامي هاني حتحوت الخبير التحكيمي خبير تحكيمي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم عرفة .. وعدد ساعات الصوم

قرارات نارية من إدارة الزمالك تجاه سيف جعفر ويوسف أسامة نبيه

طارق السيد عبر فيسبوك: كواليس خطيرة بين سيف فاروق جعفر ولاعب الأهلي

احذفها فورا .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب من هذه النسخة

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

دعاء يوم عرفة لشفاء المريض.. احرص عليه بين العصر والمغرب

هل يجوز صيام يوم عرفة منفردا ؟ الإفتاء تحسم.. وصومه مكروه لهذا الشخص

ترشيحاتنا

في يوم عرفة.. مؤمن زكريا يطلب من متابعيه الدعاء له

أكثر دعاء للنبي في يوم عرفة.. 4 كلمات لا تغفلها حتى الغروب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 27-6-2023

افتح صفحة جديدة .. فضل صيام يوم عرفة ونصائح لكل مسلم

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية.. تفاصيل جديدة

صيام يوم عرفة .. كيف تحمي نفسك من العطش والجوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم البعبع

الأساتذة و100 سنة غناء| قصة أزمة بين علي الحجار ومدحت صالح قد تصل للقضاء

إحدى حائزات نوبل.. محطات متنوعة من حياة الكاتبة بيرل باك|تفاصيل

%1 فقط يمكنهم اكتشاف الابتسامة المخفية في صورة الوهم البصري

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ