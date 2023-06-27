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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من 25 لـ 175 جنيها.. ننشر أسعار خدمات الأحوال المدنية

ارشيفية
ارشيفية

حصل موقع صدى البلد الاخباري على قائمة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للمواطنين .

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وكان قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قد خصص ٥ خطوط ساخنة للحصول على خدمات القطاع والرد على الاستفسارات، وذلك بالإتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)، وإستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الاتصال برقم 15340.

كما خصص قطاع الأحوال المدنية لكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوي الهمم الإتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل ، ايضا تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341) .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

الاحوال المدنية أسعار الخدمات الخدمات الجماهيرية بطاقات الرقم القومى خدمات الأحوال المدنية وزارة الداخلية

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