أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 27 يونيو

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء الموافق 27-6-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.5021 جنيه، والبيع 33.6543 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.0833 جنيه، والبيع 39.2998 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.3237 جنيه، والبيع 23.4529 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4981 جنيه، والبيع 4.5201 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 2.8396 جنيه، والبيع 2.8554 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.8621 جنيه، والبيع 2.8838 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.2695 جنيه، والبيع 34.4616 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.3973 جنيه، والبيع 21.5373 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.5133 جنيه، والبيع 20.651 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الثلاثاء 27 يونيو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الثلاثاء 27-6-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.4277 جنيه و 100.3578 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم

سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4692 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.

