الجمعية المصرية للتغذية تكشف نصائح بسطية لطهي اللحوم فى الأعياد وتجنب أضراره

كشف كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، عن أضرار الإكثار من تناول الفتة خلال فترة العيد، قائلا: إنه يتم إيجاد تغيير فى السلوك الغذائي فى فترة العيد، ويكون هناك استهلاك أكبر للحوم وكميات الدهون التي تدخل الجسم، إلى جانب النشويات التي تأتي من الفتة والرقاق وباقي أكلات العيد.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للتغذية، خلال حواره عبر زووم ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: “نجد أن هناك حالات من التلبك المعوي وعسر الهضم وبالتالي الناس تشتكي من الانتفاخ خلال فترة العيد، ومريض الضغط والسكر لو أفرطوا فى تناول الطعام يجد أن المرض يزداد”.

وتابع عضو الجمعية المصرية للتغذية، أنه يجب عدم الإفراط فى تناول الفتة أو أكلات عيد الأضحي بطريقة شرهة، وعمل بعض الضوابط البسيطة، التي حين يتم تطبيقها لن يكون هناك مشكلة، ناصحا بالابتعاد عن قلي اللحم، لأنه بطبيعته يوجد به كمية كبيرة من الدهون، وبالتالي التسبب فى ارتجاع فى المريء والحموضة وعسر الهضم، واستبداله بسلق اللحوم على الحساء أو بطريقة مشوية.