بعد تصدره التريند.. الطيار المفاجئ لوالدته: رتبت كل شيء لإسعادها

تحدث الطيار عبد الله بهي، كواليس مفاجئته لوالدته وقيادته لطائرة أقادتها للحج، قائلا: إنه قال لوالدته من أجل مفاجئتها إنه ذاهب لرحلة أخرى دون قيادته لرحلتها لظروف معينة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لم يقل أى شيء عن المفاجأة التي يقوم بها لوالدته، موضحا: “وضعتها أكني لن أراها مرة أخري إلا عندما تعود من السعودية، ثم عدت مرة أخرى إلى مقر قيادة الطائرة ورتبت كل شيء مع الضيافة”.

وتابع: “جهزنا كل شيء على الطائرة، بحيث إنه بمجرد وصولها شخص أخر يبلغني بوصول الحافلة التي تتواجد به، ثم فاجئتها”.