اقتصادية الشيوخ تطالب الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الاثنين، بحضور النائب اشرف عبد الغني، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة عن موعدها القانوني بما يعطل مستهدفات القانون.

وطرح النائب اشرف عبد الغني عدة تساؤلات حول السند القانوني الحالي الذي تستند إليه الجهات الإدارية في قبول أو رفض المشروعات في ظل غياب المعايير الفنية الواضحة، وايضا بشأن مستوى التنسيق مع وزارة المالية لضمان مواءمة اللائحة مع قانون المالية الموحد، وتساءل في الوقت ذاته عن مصير تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالمحافظات وهل سيتم الانتظار حتى صدور اللائحة أم أن هناك خطة استباقية للتعامل مع النموذج التنموي الجديد.

وقدم أمين سر اللجنة الاقتصادية عددا من التوصيات، جاء في مقدمتها إلزام الحكومة بجدول زمني نهائي لا يتجاوز 60 يوماً لإصدار اللائحة التنفيذية، مع ضرورة إصدار "كتب دورية" عاجلة تسد الفجوات الإجرائية الحرجة لتفادي تعطل المشروعات الحيوية، كما شدد على أهمية مواءمة اللائحة مع قانون الإدارة المحلية لمنح المحافظات استقلالاً تنموياً حقيقياً يتماشى مع رؤية الدولة نحو اللامركزية، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي أمام البرلمان يوضح الأثر التنموي الفعلي ومعوقات التطبيق التي تواجهها على أرض الواقع.