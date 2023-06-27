تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة في الدوري المصري

استقر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير على ملامح تشكيل الأبيض أمام غزل المحلة، في المباراة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ال32 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كل من عبد الله جمعة ومحمود شبانة ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمد عواد وناصر منسي" للإصابة، بالإضافة ليوسف أسامة وسيف جعفر، لأسباب تأديبية.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 53 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن بيراميدز صاحب الوصافة، ويتطلع لخطف الوصافة من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز ال14 ويحاول تفادي الهبوط.