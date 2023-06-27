بعد جلسة باتحاد الطائرة.. فريدة العسقلاني: أنا تحت أمر المنتخب في أي وقت

تواجدت فريدة العسقلاني لاعبة منتخب مصر ونادي الزمالك لسيدات الكرة الطائرة، أمس الإثنين، في مقر الاتحاد المصري للكرة الطائرة؛ وذلك لحضور جلسة الاستماع مع المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد.

وشهدت هذه الجلسة حضور كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب المصري للسيدات، والبرازيلي ماركو أنطونيو المشرف على المنتخبات الوطنية للسيدات والناشئات.

وفي خلال الجلسة، أبدت فريدة العسقلاني أسفها لغيابها عن معسكر المنتخب المصري للسيدات الذي أقيم في اليونان، نظرًا للظروف الخاصة التي كانت تمر بها خلال الفترة الماضية.

كما صرحت فريدة خلال الجلسة، قائلة أنها تحت أمر المنتخب في أي وقت، وهدفها هو التتويج ببطولة الأمم الأفريقية للسيدات المقرر إقامتها في الكاميرون، والبطولة العربية التي ستقام في الكويت، وإسعاد الشعب المصري.

وفي نهاية الجلسة، تقبلا الثنائي عماد نوار، والبرازيلي ماركو أنطونيو ظروف اللاعبة، كما أنها ستكون متواجدة في معسكر المنتخب المصري للسيدات خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد الجيد للبطولة الإفريقية والعربية.

وقد عاد المنتخب المصري للسيدات للطائرة إلى القاهرة السبت، وذلك بعد خوض معسكرًا خارجيًا في اليونان، خلال الفترة من 16 وحتى 24 يونيو الماضي، ومواجهة منتخب اليونان في ثلاث مباريات ودية من أجل الاستعداد القوي والجيد للبطولات المقبلة.