أفضل أيام السنة.. محمد الكيلاني يوضح فضل عرفة ويؤكد: عيد للمسلمين

تحدث الشيخ محمد عيد الكيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل يوم عرفة، قائلا: اليوم هو أفضل أيام العام على الإطلاق، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس.



وأضاف محمد عيد الكيلاني، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن عرفة هو يوم الموقف العظيم، متابعا: رسول الله قال إن يوم عرفة خير الأيام ، فهو يوم اكتمل فيه الدين.

واستشهد بقول الله عز وجل "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"، متابعا: عرفة هو يوم كمال النعمة وتمام الدين.

واستشهد بقول رسول الله "خيرُ يومٍ طلعَتْ عليهِ الشمسُ يومُ الجمعَةِ فيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وفِيهِ أُدْخِلَ الجنَّةَ ، وفيهِ أُخْرِجَ منهَا ، ولا تَقُومُ الساعةُ إلا في يومِ الجمعَةِ".

ولفت إلى أن يوم عرفة بمثابة يوم عيد للمسلمين، لأن الله عز وجل أتم فيه الدين واكتملت فيه نعم الله.