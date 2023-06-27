المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل عيد الأضحى بزيادة السعة الاستيعابية للمعامل.. تفاصيل

أعلنت د. هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) أن المعمل قام بتكثيف أنشطته المختلفة من تحليل عينات وتنفيذ برامج تدريبية ومشاركة في مؤتمرات وورش عمل ولجان وتطوير لأقسامه المختلفة.

ونظراً لدور المعمل المحوري والرائد في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل قام بالإستعداد لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بزيادة السعة الإستيعابية بقسم الميكروبيولوجي بإضافة جهازين جديدين Real time PCR تستخدم في تحليل الميكروبات والفيروسات في المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمياه ومنتجات اللحوم للكشف عن الأغذية المعدلة وراثياً والكشف عن احتمالية وجود الفصيلة الخيلية والخنزيرية، وبذلك تساهم هذه الأجهزة في زيادة استيعاب العينات وظهور نتائج التحليل خلال وقت قصير لا يزيد عن 24 ساعة فقط مما يعمل على انتهاء إجراءات العمليات التصديرية أو الاستيرادية التي تعتمد على نتائج تحاليل معينة في وقت أقل.



وأضافت "عبداللاه" أن المعمل قام أيضا باختتام عدد 4 برامج تدريبية خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع في مجال العناصر الثقيلة والسموم الفطرية والمواصفات الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية ومنها عدد 2 برنامج لتأهيل ورفع كفاءة شباب الباحثين والمحللين بالمعمل وذلك على مدار شهر تقريباً كما تم الإستعداد لبدء برنامج التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات المصرية والتجهيز لبدء تدريب الفائزين بمسابقة رمضان بعد عطلة العيد مباشرة ، كما شارك المعمل في أكثر من 6 برامج تدريبية من خلال منصات الكترونية دولية باستخدام برنامج Zoom و Google meet من خلال الباحثين وكذا المشاركة في المؤتمر الثاني لغرفة الصناعات الغذائية وبعض ورش العمل واللجان ويأتي كل ذلك في إطار تكثيف نشاط المعمل في جميع الأنشطة التي يقوم بها خلال هذه الأيام.



وأكدت "عبداللاه"أن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك حيث قام المعمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة لاستقبال وفحص كافة العينات لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد وفي ذات الإطار أشارت "عبد اللاه" أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال عطلة العيد حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص أكثر من 460 مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية



والجدير بالذكر أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام ويأتي ذلك في إطار لدعم جهود الدولة واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

