عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزي لمتبقيات المبيدات يستقبل عيد الأضحى بزيادة السعة الاستيعابية للمعامل.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت د. هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) أن المعمل قام بتكثيف أنشطته المختلفة من تحليل عينات وتنفيذ برامج تدريبية ومشاركة في مؤتمرات وورش عمل ولجان وتطوير لأقسامه المختلفة.

 ونظراً لدور المعمل المحوري والرائد في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق المحلي فإن المعمل قام بالإستعداد لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بزيادة السعة الإستيعابية بقسم الميكروبيولوجي بإضافة جهازين جديدين Real time PCR تستخدم في تحليل الميكروبات والفيروسات في المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة والمياه ومنتجات اللحوم للكشف عن الأغذية المعدلة وراثياً والكشف عن احتمالية وجود الفصيلة الخيلية والخنزيرية، وبذلك تساهم هذه الأجهزة في زيادة استيعاب العينات وظهور نتائج التحليل خلال وقت قصير لا يزيد عن 24 ساعة فقط مما يعمل على انتهاء إجراءات العمليات التصديرية أو الاستيرادية التي تعتمد على نتائج تحاليل معينة في وقت أقل.

 


وأضافت "عبداللاه" أن المعمل قام أيضا باختتام عدد 4 برامج تدريبية خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع في مجال العناصر الثقيلة والسموم الفطرية والمواصفات الدولية ومتطلبات الجهات الرقابية ومنها عدد 2 برنامج لتأهيل ورفع كفاءة شباب الباحثين والمحللين بالمعمل وذلك على مدار شهر تقريباً كما تم الإستعداد لبدء برنامج التدريب الصيفي المجاني لطلاب الجامعات المصرية والتجهيز لبدء تدريب الفائزين بمسابقة رمضان بعد عطلة العيد مباشرة ، كما شارك المعمل في أكثر من 6 برامج تدريبية من خلال منصات الكترونية دولية باستخدام برنامج Zoom  و Google meet من خلال الباحثين وكذا المشاركة في المؤتمر الثاني لغرفة الصناعات الغذائية وبعض ورش العمل واللجان ويأتي كل ذلك في إطار تكثيف نشاط المعمل في جميع الأنشطة التي يقوم بها خلال هذه الأيام.

 


وأكدت "عبداللاه"أن المعمل مستمر في أداء مهامه لاستلام العينات خلال أجازة عيد الأضحى المبارك  حيث قام المعمل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لتوجيهات  وزير الزراعة لاستقبال وفحص كافة العينات لتسهيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد وفي ذات الإطار أشارت "عبد اللاه" أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها طوال عطلة العيد حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص أكثر من 460 مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإستعدادات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتنفيذاً لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية


والجدير بالذكر أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام ويأتي ذلك في إطار لدعم جهود الدولة واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.
 

المبيدات الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

بالفيديو| رجل أمن بالمسجد الحرام يشعل مواقع التواصل ..شاهد ماذا فعل

حكام بملابس الإحرام.. 10 رؤساء ومسئولين يؤدون الحج هذا العام .. تعرف عليهم

الحق اشتري.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

كيلو القايم بكام| هبوط مفاجئ في أسعار الأضاحي قبل العيد ..التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة لتيسير الأمور.. احرص عليه من الآن وحتى لحظة الإفطار

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

تعرف على حكاية أمريكية كفيفة صماء جاءت لمصر لمقابلة طه حسين..تفاصيل مدهشة

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

هكذا وصفت وزارة الحج والعمرة وصول ضيوف الرحمن لعرفات

دوريات مسلحة وشرطة نسائية لتأمين احتفالات عيد الأضحى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن يختبر المياه قبل نزول البحر وسمكة قرش تداهمه في لحظة.. شاهد

تحذير .. تناول الكبدة النية يسبب أمراض خطيرة

قبل ساعات من العيد| انخفاض كبير في أسعار اللحوم البلدي.. اعرف الأماكن والمواعيد

احترس.. استهلاك بعض المشروبات يصيبك باضطرابات عصبية وفقدان ذاكرة

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ