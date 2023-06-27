يوم المباهاة والحج الأكبر.. نرصد الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن في عرفات|صور

أجواء عرفات دائما تحفها مشاعر إيمانية وروحانية ليس لها مثيل، فجميع ضيوف الرحمن يقفون جنبًا الى جنب، الجميع سواء فى هذا اليوم العظيم ، والذي يشهد إرتفاع في درجات الحرارة.

إلا أن قدسية وروحانية المكان لطفت الأجواء على حجاج بيت الله الحرام بشكل عام وضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشكل خاص .

ذكر وتضرع للرحمن

يقول الحاج أحمد شوقي جمال من فلسطين وهو أحد المستفيدين من البرنامج: “ الجميع مشغولون اليوم فقط بذكر الله تعالى والتضرع اليه، ليغفر لهم ذنوبهم كما وعدهم، فيوم عرفة من أعظم أيام الله، تغفر فيه الزلات، وتجاب فيه الدعوات”.

وتابع: “هذه المشاعر السائدة في هذا اليوم تنسي الجميع درجات الحرارة وتلطف المكان ، وينعم الحاج بالسكينة والراحة والإطمئنان ، وأضاف من هنا أشكر خادم الحرمين الشريفين الذي حقق أمنياتي في الوقوف على صعيد عرفات فله الشكر الجزيل منا” .

يوم المباهاة

من جانبه، أشار الحاج عمار عبدالهادي سلمان من فلسطين وهو ايضا من مستفيدي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين قائلا " يوم عرفات من أعظم أيام الدنيا " إذ يباهي الله بعباده أهل السماوات، فيقول الله اليوم لملائكته كما ورد في الحديث القدسي (إذا كان يوم عرفه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادى أتونس شعثًا غبرًا من كل فج عميق... أشهدكم أني قد غفرت لهم" ومع هذه الأحاديث العظيمة تجد النفس منغمسه في روحانية المكان وطمع فيما عند الرحمن ، فلا يشعر الا بهذه القدسية المباركة .

يتسع لنصف مليون مصل وسط خدمات وفرتها الإسلامية

مسجد نمرة قبيل بدء خطبة عرفة

وفي مشهد مهيب لحجاج بيت الله الحرام احتشد الحجاج بمسجد نمرة‬⁩ في ⁧‫مشعر عرفات‬⁩ قبيل بدء خطبة عرفة التي سيشاهدها العالم عبر قنوات التلفزيون السعودي والعالم، حيث اكتض المسجد الذي يتسع لنصف مليون مصل بساحاته الجانبية .

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد هيأت مسجد نمرة بكافة وسائل السلامة والراحة وبما يضمن تأدية الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة حيث توافد ⁧‫ضيوف الرحمن‬⁩ منذ الساعات الأولى من فجر اليوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها وزارة الشؤون الإسلامية ليؤدوا نسكهم بطمأنينة وخشوع.

فضل يوم عرفة

1- يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم قال الله- عز وجل- : (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) [سورة التوبة : 39]. والأشهر الحرم هي : ذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، ورجب ويوم عرفه من أيام ذي الحجة.

2- يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج قال الله - عز وجل- : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) [سورة البقرة : 197] وأشهر الحج هي : شوال ، ذو القعدة ، ذو الحجة.

3- يوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه قال الله - عز وجل- : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) [سورة الحج:28]. قال ابن عباس –رضي الله عنهما : الأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.

4- يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها قال الله - عز وجل- : (وَلَيَالٍ عَشْرٍ ) [سورة الفجر:2]. قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : إنها عشر ذي الحجة قال ابن كثير: وهو الصحيح.

5- يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة: قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما من عمل أزكى عند الله - عز وجل- ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل: ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله - عز وجل- إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) رواه الدارمي .

6- يوم عرفة أكمل الله فيه الملة، وأتم به النعمة، قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : إن رجلا من اليهود قال : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : أي آية؟ قال: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا) [ سورة المائدة:5]. قال عمر – رضي الله عنه- : قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.

7- صيام يوم عرفة : فقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها فعن هنيدة بن خالد-رضي الله عنه- عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين).

كما جاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.

8- أنه يوم العيد لأهل الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام ) رواه أبو داود

9- عظم الدعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء دعاء يوم عرفة .

10- كثرة العتق من النار في يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة) رواه مسلم في الصحيح.

11- مباهاة الله بأهل عرفة أهل السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء) رواه أحمد

12- التكبير : فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين : التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة قال ابن حجر –رحمه الله- : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود _ رضي الله عنهم_ أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى) .

وأما التكبير المطلق فهو الذي يكون في عموم الأوقات ويبدأ من أول ذي الحجة حيث كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجون إلى السوق يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما) والمقصود تذكير الناس ليكبروا فرادى لا جماعة .

13- فيه ركن الحج العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) متفق عليه.