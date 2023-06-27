بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بث مباشر لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة.

ويجلس الحجاج فى مسجد نمرة للإستماع لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم.

