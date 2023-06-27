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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

صدى البلد

حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بث مباشر لحجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. 

ويجلس الحجاج فى مسجد نمرة للإستماع لخطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم. 
 

خطبة عرفة خطبة يوم عرفة

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