دعاء فاروق: مستمتعون بوجود دكتور حسام موافي معنا في الحج

نشرت الإعلامية دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهر فيه الدكتور حسام موافي.

وكتبت دعاء فاروق: " مستمتعون بوجود دكتور حسام موافي معانا في الحج وهذا جزء من خواطره وتأملاته معنا ليلة يوم عرفة".

وكانت الإعلامية دعاء فاروق، كتبت عبر ستوري لها من قبل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت دعاء فاروق، الحمدلله حمدا مباركا كثيرا ملء السموات والأرض استأصلت الرحم وأنا في بحر مم النعم إنه جبرا وفضلا ولطفا من رب العالمين ، شكرا لدعواتكم الغالية وسؤالكم اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال