دعاء يوم عرفة .. ينقضي ما تريد قبل مرور العام

دعاء يوم عرفة ، يستحب في يوم عرفة التوسل لرب العباد أن يغفر الذنوب، وأن يستعد المسلم بـدعاء يوم عرفة لنفسه خاصة وإذا دعا المسلم بدعاء انقضى له قبل مرور الحول، وهناك الكثير من المسلمين يدخر الأدعية حتى يدعوا الله في هذه الأيام المباركة، وفيما يلي دعاء يوم عرفة لنفسي.

دعاء يوم عرفة لنفسي اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

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-اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك.



-ويستحب أن نقول في دعاء يوم عرفة لنفسي اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تُحمد، وأهل أنت أن تُعبد، وأنت على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد أن ترضى.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين

-اللهم لك الحمد على العافية، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرًا أو علانية.



- اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن.

-اللَّهُمَّ لك الحمْدُ حَمْدًا يمْلأُ المِيْزان، ولك الحَمْدُ عَدَدَ ما خَطَّهُ القَلمُ وأحْصَاهُ الكِتَابُ ووَسِعَتْهُ الرَّحْمَةُ اللَّهُمَّ لك الحمْدُ على ما أعْطَيْتَ ومامَنَعْت، وما قَبَضْتَ وما بَسَطْـتَ اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ على كُلِّ نِعْمَةٍ أنْعَمْتَ بِهَا عَليْنَا في قَدِيْمٍ أوْ حَدِيْثٍ، أوْ خاصَّةٍ أوْ عَامَّةٍ أوْ سِرٍ أوْ عَلانِيَةٍ او حي او ميت او شاهد او غائب .

-اللهم لك الحمد على العافية، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سرًا أو علانية، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.

- اللهم لك الحمد كالذين قالوا خيرًا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وأنت بكل شيء عليم، وسبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

- أفضل الدعاء الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء.

- اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلّمني كيف أشكرك ، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير، وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم

دعاء يوم عرفة مستجاب



دعاء يوم عرفة مستجاب، يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، وهو أخر شهر في السنة الهجرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وعلينا في دعاء يوم عرفة مستجاب الإكثار من التلية بصوت مرتفع لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دعاء يوم عرفة مستجاب.

دعاء يوم عرفة مستجاب اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك .

-اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.

اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب

- اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربُّ المستضعفين اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجاب.

- اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلهَ إلَّا أنتَ، خلقْتَني، وأنا عبدُكَ، وأنا على عهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعْتُ، أعوذُ بِكَ مِنْ شرِّ ما صنَعْتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ علَيَّ، وأعْتَرِفُ بذنوبي، فاغفرْ لِي ذنوبي، إِنَّه لَا يغفِرُ الذنوبَ إلَّا أنتَ.

اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على أن هديتنا، اللهم لك الحمد والشكر على جميع النعم التي أنعمت بها علينا

اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب والخطايا ما علمت منها وما لم أعلم... اللهم اجمعنا في جناتك جنات النعيم .. ولا تفرقنا واهلنا وأحبائنا بعد الممات يا رب العالمين ..اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك...ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك .. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا.



أدعية يوم عرفة



أدعية يوم عرفة كثيرة وعلينا ذكر الله طوال هذا اليوم تارة نهلل وتارة نسبح وتارة نكبر وتارة نستغفر الله عز وجل ونحرص على الصلاة في جماعة، والنوافل لا نتركها وإن كنا اعتدنا على تركها علينا الحرص عليها في هذا اليوم، وأدعية يوم عرفة كل كلام طيب فيه ذكر الله عز وجل والصلاة على سيدنا النبي مطلوب في هذا اليوم وفيما يلي أدعية يوم عرفة.

-لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش الكريم اللهم يا صبور صبرني على ما بليتني و امتحنتني، يا أرحم الراحمين.



- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك وجميع سخطك. ربي لاتكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني عن كل أحد، يا من إليه المستند وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد، لا شريك له ولا ولد، خذ بيدي من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد.

أدعية يوم عرفة اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلّمني كيف أشكرك، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير. وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.



- نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم. ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

اللهم لكَ الحمدُ كالذي تقولُ وخيرًا ممَّا تقولُ، اللهم لكَ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومَماتي، وإليكَ مآبي، ولكَ ربِّ تُراثي". "الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيءٍ".

- الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله أن جعلتني مسلما، وربيتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.