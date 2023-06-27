الصفقة تمت .. أهلي جدة يضم إدوارد ميندي من تشيلسي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي أهلي جدة السعودي حسم صفقة ضم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي، بشكل نهائي.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" صفقة انتقال إدوارد ميندي إلى أهلي جدة اكتملت، تم توقيع العقود بين الأهلي وتشيلسي، ونفس الأمر بالنسبة للاعب.

وأضاف:" سيلعن أهلي جدة تعاقده مع إدوارد ميندي قريبا.

فيرمينو يقترب من أهلي جدة

في سياق آخر، اقترب أهلي جدة من صفقة عالمية جديدة بالتعاقد مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن مفاوضات أهلي جدة مع فيرمينو النهائية وصلت مراحلها النهائية، ويبتقى بعض التفاصيل البسيطة لحسم الصفقة.