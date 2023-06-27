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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عماد زيادة ينشر صورة له من جبل عرفات أثناء أداء فريضة الحج

عماد زيادة
عماد زيادة

نشر الفنان "عماد زيادة"، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، من جبل عرفات، حيث سافر منذ عدة أيام إلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وكتب "عمادة زيادة" تعليقا علي الصورة حيث قال : " لبيك اللهم لبيك  لبيك .. اللهم تقبلنا منا الدعاء من أطهر بقاع الأرض.. وكل عام وأنتم بخير بمناسبه عيد الأضحي المبارك ".

وعلق عدد كبير من متابيعه وأصدقائه علي تلك الصورة، حيث وجهوا له التهنئة بأداء فريضة الحج، طالبين منه الدعاء.

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 ويعود الفنان عماد زيادة إلي القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمواصله أعماله الفنية، حيث يحضر حالياً إلي بعض الأعمال الفنية، وسوف يعلن عن تفاصليهم خلال الفترة المقبلة، ومن بينهم مسلسلات درامية سوف تشارك في السباق الدرامي الرمضاني المقبل

يذكر أن الفنان عماد زيادة قد شارك في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل نسل الأغراب مع الفنان أحمد السقا وأمير كرار، والذي كان يجسد خلال أحداثه شخصية " بكري زلط " كبير الغجر، والذي كان طرفا في الصراع بين عساف وغفران
كما شارك في بطولة مسلسل ولد الغلابة بشخصية رشوان، التي أشاد بها الكثير وكذلك مسلسل لؤلؤ مع الفنانة مي عمر.

عماد زيادة فريضة الحج المملكة العربية السعودية جبل عرفات الفنانة مى عمر لؤلؤ مسلسل لؤلؤ الفنان احمد السقا

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