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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالا بالعيد.. صناع الخير تطلق البث التجريبي لمركز تدريب المرأة المعيلة بأسوان

صدى البلد

أعلنت  مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أنها احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وبدعم من بنك القاهرة أطلقت  التشغيل التجريبى لأحدث مراكز استدامة من صناع الخير مركز استدامة لتدريب وتاهيل السيدات القرويات المعيلات، بقري الغلالاب غرب اسوان بهدف احياء الحرف النوبية التراثية
ياتى اطلاق التشغيل التجريبى لمركز استدامة بقرى غرب اسوان ضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي من خلال صناع الخير فى التمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات فى انحاء الجمهورية بخلق فرص عمل غير تقليدية مستدامة صديقة للبيئة لهن والعودة بقرى مصر الى القرى المنتجة كل ذلك بالتقاطع مع هدف قومى وهو احياء الحرف التراثية الى اشتهر بها اهالى مناطق جغرافية مصرية مثل الحرف النوبية 
وأكد مصطفي زمزم رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، ان مركز استدامة الجديد بالغلالاب بغرب اسوان اضافة جديدة لسلاسل مراكز استدامة من صناع الخير المنتشرة فى انحاء الجمهورية والتى تعمل جميعها على تقديم أشكال متعددة من الدعم  لشرائح المرأة الريفية وبخاصة المرأة المعيلة للنهوض بها إقتصادياً وإجتماعياً من خلال إعادة إحياء الحرف التراثية، والمنسوجات اليدوية،

وأشار زمزم الى ان انشاء صناع الخير لمراكز استدامة لتنمية وتمكين المرأة الريفية يوافق مقومات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،  ويواكب ظهور الحاجة إلى مشروعات ريادة أعمال ذات طبيعة تواكب توجه الدولة المصرية نحو تحقيق الاستدامة فى كل ما يتم التخطيط له وتنفيذه من أعمال على الأرض، وبخاصة ما يهم المراة الريفية المعيلة 
واوضح زمزم ان مركز استدامة بقرى غرب اسوان يستهدف توفير 400 فرصة عمل مباشرة سنويا لـ400 سيدة معيلة من أهالي قري غرب اسوان  وتوفير 1000 فرصة عمل غير مباشرة لـ 1000 راغب في العمل من أهالي المنطقة بما يتناسب مع احتياجاتها واحتياجات أسرتها، كما يعمل المركز على إحياء الحرف التراثية ودمجها مع الحرف غير التقليدية وتحويلها لصناعات إبداعية قابلة للتوسع إلى جانب تشغيل أكبر عدد من المواطنين وبشكل مستدام يحافظ على البيئة.
يذكر ان صناع الخير وبجانب تنفيذها لمركز استدامة الجديد بالغلالاب قامت بانشاء دار رياض اطفال -حضانة -  بالقرية ونجحت فى اعادة اعمار عدد من المنازل المتهالكة فى المنطقة المجاورة لمقر مركز استدامة

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