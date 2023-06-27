إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في ديرمواس بالمنيا .. صور

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع لجان المصالحات العرفية في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد أحمد وأولاد شلبي بمركز ديرمواس اثر نشوب مشاجرة بينهما لخلاف على حدود أرض زراعية نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وتقديم 3 أشقاء للمحاكمة .



حيث تم عقد جلسة الصلح بقرية جزيرة تل بني عمران بحضور اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة نائبا عن المحافظ وحكمدار المديرية ومأمور مركز ديرمواس واللواء علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب وعدد من نواب البرلمان وحشد كبير أهالى القرية والقرى المجاورة وقام شقيق المتهم بحمل الكفن وتقديمه إلى ولي الدم والد المجني عليه محمد جميل أحمد 78 سنة وسط التكبير والتهليل وأعلن ولي الدم عن قبول العزاء في نجله وعفوه عن الجاني بغية مرضاة الله وحده وحقنا للدماء .

ترجع أسباب الخصومة الثأرية إلى عام 2021 عندما حدث نزاع بين عدد من أفراد عائلة أولاد أحمد بقرية جزيرة تل بني عمران وعدد آخر من عائلة أولاد شلبى تطورت مشاجرة التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والعصي بسبب الخلاف على حدود أرض زراعية وأسفرت عن إصابة محمود م. ج 30 سنه بجرح قطعي نقل على أثره للمستشفى للعلاج إلا أنه فارق الحياة واتهم بقتله 3 أشخاص من عائلة أولاد شلبى وتم إحالتهم للمحكمة التى قضت بحبس اثنين متهمين بالسجن مدة 5 سنوات وبالسجن مدة 15 سنة للمتهم الثالث، وذلك في القضية رقم 1007 لسنة 2021 جنايات المنيا.

وبتوجيهات مدير امن المنيا بتفعيل سياسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستعانة بلجان المصالحات والتحكيم العرفية لنبذ الخلافات وحقن الدماء بين الأطراف المتخاصمة والمتنازعة .

تشكلت لجنة برئاسة إسماعيل محمد حسونه وضمت محمد سامح المتحدث باسم اللجنة العرفيه ومحمد عبد العليم يوسف وهانى عيسى محمد غلاب ومصطفى الكاشف وعلى أحمد شرموخ وتم عقد عدة جلسات للوصول إلى الصلح بين العائلتين.

وقد إنتهت لجنة التحكيم العرفية إلى الحكم على المتهمين الثلاثة " اولاد شلبى" بحمل الكفن وتقديمه لولى الدم من عائلة المجنى عليه من أولاد أحمد وكذلك تغريم أولاد احمد بمبلغ 700 ألف جنيه قيمة أخطاء والزام اولاد شلبى ببيع قطعة ارض زراعية مساحتها 10 قراريط ملاصقة لزراعات أولاد أحمد بالإضافة إلى تأجير مساحة مماثلة لمدة زمنية محددة

كما قررت اللجنة وضع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأى بند من بنود الصلح ، أو يعتدي أو يجور وذلك بشهادة الشهود .

جلسة الصلح بديرمواس