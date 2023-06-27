غلق 8 معارض بدون ترخيص وإيقاف تحويل شقة إلى محل تجارى بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حى غرب المدينة حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى تجارى بدون ترخيص وتم التحفظ على المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وتحويل الأمر للجهات المختصة.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية 8 قرارات غلق إدارى خاصة بإدارة المعارض والمنشآت بدون ترخيص وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتنفيذ حملات غلق وتشميع المحال التجارية المخالفة بدون ترخيص، والقضاء على كل المخالفات الإدارية والصحية والبيئية والأنشطة التي بدون ترخيص والصادر لها مخالفات لشروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وغيرها من المخالفات.